brillendieven gevat

Maandag, kort na de middag, werden drie mannen gevat na een winkeldiefstal in de Schuttershofstraat. Bij de fouille van een 23-jarige man werden vier gestolen brillen gevonden.

De twee anderen, beide mannen van 25 en 28 jaar oud, waren duidelijk kompanen van de jonge dader. Opmerkelijk was dat de verdachten de gestolen brillen hadden vervangen door goedkopere uitgaves van de modellen. Bedoeling was dat het niet zou opvallen dat de dure brillen verdwenen waren. Uit het onderzoek bleek dat ze al vaker winkeldiefstallen hadden gepleegd. De Politie kon de brillen recuperen en de winkel heeft ze terug in bezit.