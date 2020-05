Welke vier personen nodigen we binnenkort uit? In veel gezinnen zal er al aardig over gediscussieerd zijn na de aankondiging van de Nationale Veiligheidsraad gisteren. Er is eindelijk zicht op meer sociaal contact, een versoepeling die na acht weken lockdown veel deugd doet. Maar de regels daarover, die zijn nog voer voor discussie.