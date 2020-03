Brillenwinkels moeten sluiten, maar krijgen geen hinderpremie

Koen Van Pottelbergh, optieker en oprichter van enkele brillenwinkels klaagt de regeling aan die voor brillenwinkels werd getroffen. Zij moeten sluiten, maar komen blijkbaar niet in aanmerking voor een hinderpremie.

Sinds de uitbraak van het coronavirus moesten winkels eerst gesloten worden op zaterdag. Iedere winkel die moest sluiten op zaterdag kreeg een hinderpremie van 2000€. Op dinsdag 17 maart werd er medegedeeld dat alle winkels vanaf woensdag 18 maart verplicht moesten sluiten tot 4 april en een vergoeding krijgen van 4000€. Een duidelijke communicatie dacht men in de wereld van de optiek tot het bericht via onze federatie BFO en APOOB in de bus viel met de melding dat opticiens buiten deze regel vallen.

Koen Van Pottelbergh, oprichter van Den Brillenman en Eyes For The World, kon zijn eigen ogen niet geloven. Ik kreeg te lezen dat we niet in aanmerking komen voor deze hinderpremie. We werden geplaatst bij de paramedische beroepen. Sinds mijn 30 jaar bestaan als opticien wist ik niet dat een opticien een paramedisch beroep was. Op woensdag 18 maart verklaarde zelfs de Minister President op het nieuws dat enkel een bril mag hersteld worden in noodsituaties en dat er geen nieuwe bril mag verkocht worden. Iedereen ging er dan ook vanuit dat we in aanmerking konden komen voor de hinderpremie. Niet dus want vandaag staat dit nog altijd ter discussie. Begrijpen wie begrijpen kan.

Wetende dat de meeste reparaties gratis worden uitgevoerd door de opticiens, zijn door deze beslissing onze inkomsten tot nul gereduceerd. Geen hinderpremie betekent voor vele een doodsteek. Daarom ben ikzelf met een actie gestart “Hamster een Bril” via sociale media. Mensen kunnen een Hamster Bon aankopen ter waarde van 60€ , 99€ of 499€ . Deze bon , zonder vervaldatum , geeft recht op een bril met glazen . Na de corona periode kunnen de mensen hun bril komen kiezen en afhalen. Het is een creatieve manier om te overleven in deze moeilijke tijden. We hopen met alle collega's dat we toch nog in aanmerking kunnen komen voor deze hinderpremie, dat zou ons enorm helpen in deze overlevingstijden als kleine zelfstandigen