Britney Spears komt naar Antwerpen

Op 15 augustus 2018 komt Britney Spears voor een exclusieve Benelux-show naar België. Ze zal onder het motto '…. Baby One More Time’ probleemloos het Antwerpse Sportpaleis inpakken en na afloop trots 'Oops - I Did It Again’ opperen. De 'Princess of Pop’ zal er haar grootste hits presenteren in een wervelend optreden.

'Britney: Piece of Me’ is een afspiegeling van haar spetterende Las Vegas-shows, die ze 250 keer opvoerde tussen december 2013 en december 2017. Haar residentie in Las Vegas was één van de succesvolste concertreeksen in de rijke entertainmentgeschiedenis van de gekende woestijnstad.

Op haar zesendertigste kan het popicoon een indrukwekkend palmares voorleggen: negen reguliere albums (waarvan 7 platinum), zeven compilaties, 42 singles en een handvol duetten (onder andere met Rihanna, will.i.am en Giorgio Moroder). Tot op de dag van vandaag is 'Oops - I Did it Again’ één van de snelst verkopende albums ooit.

Met klassiekers als "Womanizer”, "Piece of Me”, "Baby One More Time”, "Oops - I Did it Again”, "Toxic”, "Everytime”, "Gimme More”, "I’m a Slave 4 You” en "Till The World Ends” zal ze 15 augustus letterlijk en figuurlijk in een onvergetelijke feestdag omtoveren en talloze fans naar de zevende hemel voeren.

(bericht en foto : Greenhouse Talent)