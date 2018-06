10cc komt op 4 mei naar Koningin Elisabethzaal

Met hun tijdloze nummers, waaronder de klassiekers Dreadlock Holiday en I’m Not In Love, is het Britse 10cc al vijf decennia een relevante band in de fluctuerende muziekwereld. Het Britse artpop-vijftal is ook op het podium nog steeds niet te stuiten en komt voor een show met 'all the hits and more’ op zaterdag 4 mei 2019 naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De ticketverkoop start nu vrijdag om 11u.

Begin jaren 70 gaf 10cc uit Greater, Manchester met hun tongue-in-cheek teksten, catchy refreintjes en beklijvende hooks de Britse muziekscene een verrassend nieuw gezicht. Met tot evergreens uitgegroeide megahits als I’m Not In Love, Donna, The Wallstreet Shuffle en Dreadlock Holiday groeide de band van frontman Graham Gouldman uit tot een wereldwijd toonaangevend fenomeen, dat zowel creatief als commercieel succesvol bleek. In totaal verkocht 10cc in bijna een halve eeuw meer dan dertig miljoen platen. Ondanks dat de kleurrijke band in 1995 met Mirror Mirror haar laatste studioalbum produceerde, is 10cc nog immer alive and kicking en speelt de groep nog overal ter wereld voor volle zalen.

Samen met drummer Paul Burgess, gitarist Rick Fenn, toetsenist Keith Hayman en bassist Iain Hornal komt leadzanger Gouldman naar Vlaanderen voor een show waarin de band naar eigen zeggen 'alle hits en meer’ gaat vertolken. Voor wie wil worden meegezogen in deze magische trip down memory lane vol klassieke wereldhits, die iedereen kan meezingen, is het optreden van deze muzikale legendes een absolute aanrader.

10cc staat op 4 mei 2019 in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal en de ticketverkoop start nu vrijdag om 11u via greenhousetalent.be.