Britse Popuduo Tears for Fears komt naar Antwerpen

Het Britse popduo Tears For Fears komt na meer dan tien jaar weer naar België. Nummers als "Shout”, "Everybody wants to rule the world” en het verpletterende "Mad World” staan in menig collectief geheugen. De ticketverkoop voor het concert in Lotto Arena op 20 mei start nu vrijdag 8 december om 9u via greenhousetalent.be.

Tears For Fears werd opgericht in de jaren ’80 door Roland Orzabal en Curt Smith en werd bekend in een tijd van politieke en maatschappelijke onrust in het Verenigd Koninkrijk. In 1983 brachten ze hun debuutalbum "The Hurting” uit, twee jaar later verscheen het tweede album "Songs from the Big Chair”. Op dit laatste album staan oa. "Shout”, "Everybody Wants to Rule the World” en "Head Over Heels”.

Het derde album "The Seeds of Love” kwam uit in 1989. Op dit album staan onder meer de singles "Sowing the Seeds of Love” en "Woman in Chains”. Dit laatste nummer wordt gezongen door Oleta Adams met Phil Collins op drums.

Na het derde album gingen Orzabal en Smith met ruzie uit elkaar om in 2004 weer bij mekaar te komen en op wereldtournee te trekken. Zo stonden ze in 2006 op Night of the Proms in Antwerpen en Rotterdam.

Onlangs verscheen bij Universal Music "Rule The World: The Greatest Hits” met daarop al hun grootste hits en ook twee nieuwe nummers.