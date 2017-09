Britse rockband "Yes" in De Roma

Op 18 maart van volgend jaar speelt de Britse rockband "Yes" een concert in de Roma.

46 jaar geleden, in 1972 speelde de groep ook al eens in de Roma. De band veranderde intussen een paar keer van bezetting, maar bleef een van de absolute topgroepen in het genre van de zogenaamde progressieve rockmuziek, met hits als "Owner Of a Lonely Heart" en "Roundabout". Nu viert de groep zijn 50-jarig bestaan met een uitgebreide verjaardagstoernee die dus ook in Antwerpen passeert. Kaarten voor het concert zijn te koop vanaf 8 september.