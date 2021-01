Britse variant coronavirus ook in Antwerpen aangekomen

Ook in Antwerpen is de Britse variant van het Coronavirus intussen aangekomen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in de kamer gezegd.

Professor Herman Goossens onderzocht in zijn labo 17 clusters uit Antwerpen. In acht daarvan bleken er aanwijzingen te zitten dat het om de Britse variant gaat. Het zou gaan om 18 gevallen. Bij de meeste van die besmettingen viel een link te leggen met het buitenland, maar bij drie clusters niet. Dat wil zeggen dat de variant van het coronavirus dus ook in ons land circuleert.

(foto © Belga)