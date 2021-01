Britse variant in ons land verspreid door teruggekeerde reizigers

De komende weken zullen in België wekelijks maximaal 54.300 Pfizer-vaccins voor een eerste vaccinatie kunnen worden toegediend. Dat blijkt uit cijfers die de taskforce vaccinatie zaterdag heeft vrijgegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de gekende, bevestigde en geplande leveringen door Pfizer en de keuze om het tijdig kunnen toedienen van een tweede vaccinatie voor wie al een eerste prik kreeg te garanderen. Er wordt ook een beperkte strategische stock aangelegd uit voorzorg voor als er leveringen niet zouden doorgaan of er iets misloopt met een transport. De taskforce vaccinatie stelt dat Pfizer voor volgende week de levering van 78.390 dosissen van zijn vaccin heeft bevestigd. De eerste twee weken van februari is momenteel de levering van respectievelijk 97.110 en 98.280 dosissen gepland, maar nog niet met zekerheid bevestigd. Over de periode nadien is er volgens de taskforce nog geen enkele duidelijkheid of de initiële planning van Pfizer nog overeenstemt met de realiteit. De cijfers kunnen dan ook nog week na week wijzigen.De beschikbare cijfers en de gekozen vaccinatiestrategie maken op dit moment dat er de komende weken maximaal 54.300 Pfizer-vaccinaties mogelijk zijn voor wie een eerste prik moet krijgen. Het gaat om ongeveer 33.500 in Vlaanderen, 15.500 in Wallonië, bijna 5.000 in Brussel en 400 in de Duitstalige Gemeenschap, volgens de vooraf overeengekomen verdeelsleutels. "Op die manier garanderen we dat de tweede dosis, die na drie weken moet volgen, kan worden gegeven", zegt prof. Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce. Volgende week moeten immers 24.726 personen al een tweede vaccinatie krijgen, in de week van 1 februari 71.021 en de week nadien 125.000.Foto Belga