Brocante- en rommelmarkten mogen niet open

Vanaf maandag mogen markten met maximum vijftig kramen terug open, als het gemeentebestuur daarmee akkoord gaat. Brocante- of rommelmarkten mogen niet open. Dat blijkt uit het nieuwe ministerieel besluit over de coronamaatregelen dat vrijdag in het Staatsblad in gepubliceerd.

Gemeenten moeten ook middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking stellen bij de in- en uitgangen van de markt. Het besluit bevat de aangekondigde versoepelingen uit de tweede fase van de exitstratie, die maandag van start gaat. Vanaf dan mogen kappers en andere contactberoepen, zoals schoonheidssalons, weer open onder strikte voorwaarden.

Ook musea en dierenparken kunnen opnieuw bezoekers ontvangen als ze de nodige maatregelen nemen om het aantal bezoekers te beperken. Dagelijkse, wekelijkse of tweewekelijkse markten tot vijftig kramen kunnen ook weer doorgaan, al zijn er ook daar strikte voorwaarden. Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam en er moet een eenrichtingsverkeersplan worden opgesteld. Marktkramers en hun personeelsleden moeten een mondmasker dragen. Bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen

Brocante- of rommelmarkten mogen voorlopig nog niet open