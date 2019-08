Brochure met verhalen over de bevrijding, fotomateriaal en toeristische tips

48 steden en gemeenten en talloze organisaties in de provincie Antwerpen maken zich op voor de herdenking van 75 jaar bevrijding Tweede Wereldoorlog. Onder coördinatie van Toerisme Provincie Antwerpen realiseerden ze samen een themabrochure met unieke verhalen, fotomateriaal en toeristische tips en plaatsten ze infoborden op een 50-tal historische locaties. Zeven bevrijdingsroutes langs het fietsknooppuntennetwerk en zo’n 100 activiteiten helpen je om de bevrijding ook écht te beleven.



Het enthousiasme voor de herdenking van 75 jaar bevrijding in de provincie Antwerpen is groot. Terecht, vindt gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes: “Iedereen denkt spontaan aan D-day en de landing in Normandië. Maar wie weet dat de slag om de Schelde en de haven van Antwerpen, net als de gevechten bij de Kempense kanalen een cruciale rol speelden in de bevrijding van Europa? De bevrijding van de provincie Antwerpen betekent veel meer dan een voetnoot in de geschiedenis. Daarom herdenken we samen met de rest van België deze 75ste verjaardag en sloten we ons aan bij Liberation Route Europe, het project dat de belangrijkste bevrijdingssites in West-Europa in kaart brengt.”

Meeslepende verhalen



Het einde van de Tweede Wereldoorlog levert talloze verhalen op. Vaak vol spanning en drama. Zoals de angst van de Antwerpenaren voor de beruchte V-bommen. Of de 500 mannen, vrouwen en kinderen die in september ’44 in de Mechelse Dossinkazerne bang hun lot afwachtten. Maar ook hartverwarmend. Denk aan de Schotse soldaten die de Kempenaren de hokey cokey leerden dansen. Of het huzarenstukje van Robert Vekemans, de Belg die de Britse tanks veilig over de Rupel loodste.

Je ontdekt de verhalen - samen met heel wat nooit eerder gepubliceerde foto’s - in de gloednieuwe themabrochure ‘Ze zijn daar!’ en op een 50-tal nieuwe infoborden bij historische locaties verspreid over de provincie.

Graag per fiets op verkenning? Toerisme Provincie Antwerpen stippelde zeven bevrijdingsroutes langs het fietsknooppuntennetwerk uit.



Blijvende herinnering



De komende maanden vinden in de Kempen, Scheldeland, Antwerpen, Mechelen en de Zuidrand talloze evenementen plaats. Van expo’s over rondleidingen tot indrukwekkende re-enactments. De themabrochure bundelt alvast een 100-tal activiteiten.

Maar de herinnering mag nadien niet stilvallen, vindt gedeputeerde Jan De Haes: “Elke avond drukt het journaal ons opnieuw met de neus op de feiten: vrede is kostbaar en allesbehalve vanzelfsprekend. De laatste getuigen van de bevrijding verdwijnen. Gelukkig hebben we tijdens de voorbereiding van de herdenking weer heel wat verhalen kunnen optekenen. Ook de infoborden houden de herinnering levendig. Ze zullen bewoners en bezoekers 80 of zelfs 100 jaar na de bevrijding - letterlijk - doen stilstaan bij deze bewogen periode uit onze geschiedenis. Belangrijk, want het verleden is en blijft een onuitputtelijke inspiratiebron voor ons allemaal.”

(bericht en afbeelding : Provincie Antwerpen)