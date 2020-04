Broeder Willy uit Essen schenkt 100 bedden aan ziekenhuis in Filipijnen

Broeder Willy Mosselmans zamelt al meer dan 30 jaar goederen in voor mensen in nood. Vanuit het klooster in Essen vertrokken al tientallen containers met goederen naar alle uithoeken van de wereld. Vijf containers met in totaal 100 bedden arriveerden vorige week in Cebu in de Filipijnen.

Broeder Willy coördineert al jaren de missiewerken van de paters en broeders redemptoristen in Vlaanderen. “Het inzamelen van hulpgoederen eindigt nooit”, zegt broeder Willy Mosselmans. “Samen met vrijwilligers zoeken we een het hele jaar door naar materiaal voor mensen in nood. Het is een full-time bezigheid. Ik sta er mee op en ga er mee slapen. En ’s nachts lig ik er wakker van.”

Zijn meest recente actie was het verzenden van hulpgoederen, waaronder 100 bedden, naar de Filipijnen. “In november hebben we 100 bedden verscheept naar Cebu. Van een corrona-uitbraak was toen nog geen sprake. De afgedankte bedden zijn afkomstig van rusthuizen en ziekenhuis uit België en Nederland. De vijf containers met bedden zijn ondertussen gearriveerd Cebu City en werden opgesteld in een noodziekenhuis voor COVID-19 patiënten in de gymhal van de plaatselijke Heilig Hart school.”

Noodziekenhuis

Patrick Haghedooren, is de contactpersoon van broeder Willy in de Filipijnen. “Op dit ogenblik zit ik zelf in lock-down”, zegt hij. “Ik verblijf in Southern Leyte in Cebu, zes uur varen van het noodziekenhuis. De waardering van de Belgische ambassade in Manilla voor het evacuatiecentrum voor COVID-19 patiënten in Cebu City is groot. Zij bedanken dan ook alle mensen die dit mogelijk gemaakt hebben.”

Het geïmproviseerde quarantainecentrum is nu, mede dankzij de hulp uit België, uitgerust met 100 ziekenhuisbedden. Het hospitaal zal patiënten opvangen met matige klachten, maar die misschien niet de mogelijkheid hebben tot strikte huisquarantaine.

Ook extra bedden voor AZ Klina

Ook in AZ Klina in Brasschaat is de nood aan extra bedden groot. “De vraagt werd mij gesteld of ik ook aan hen nog extra bedden zou kunnen leveren”, zegt broeder Willy. “Uiteraard zullen we er alles aan doen om ook hen verder te helpen.”

(bericht en foto : Margo Tilborghs)