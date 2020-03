Broers aangehouden voor moordpoging

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft gisterenochtend twee broers opgepakt in een gerechtelijk onderzoek naar een moordpoging van eind november.

Op 28 november 2019 bood een uitbater van een telefoonwinkel in Borgerhout zich met een schotwonde aan in het Stuivenbergziekenhuis. De man had een schotwonde in de buik en hij verklaarde het slachtoffer van een overval te zijn geweest. Het onderzoek bracht al snel aan het licht dat de schietpartij kaderde in een afrekening in het Antwerpse drugsmilieu.

Kort na de schietpartij werden de broers van 28 en 33 uit Deurne en Merksem al gearresteerd. Omdat er op dat moment onvoldoende bewijzen waren, werden de twee door de onderzoeksrechter niet aangehouden. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter intensief verdergezet. Dat leverde nieuwe belastende elementen op. Gisterenochtend werden de twee broers opgepakt tijdens een actie van FGP Antwerpen met de steun van de speciale eenheden van de federale politie en van begeleiders met explosievenhonden. De onderzoeksrechter heeft hen in de loop van gisteren aangehouden. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer.