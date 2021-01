De job van verpleegkundige blijft het grootste knelpuntberoep in Vlaanderen. Dat blijkt uit de nieuwe knelpuntberoepenlijst die is voorgesteld door minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Naast de zorg horen ook de bouw- en de IT-sector bij de sectoren met de grootste aantallen knelpuntberoepen. Een opvallende nieuwkomer in de lijst is het beroep van leidinggevende in een onderwijsinstelling, zoals directeur van een basisschool.