Brokkelbrug in Wommelgem wordt pas in de zomer van 2022 vervangen

Het is nog zeker tot de zomer van 2022 wachten voor er een nieuwe brug over de E313 in Wommelgem komt. Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters voorziet daarvoor 3 miljoen euro.

Ruim een jaar geleden belandden er brokstukken van de brug op de snelweg. Uit onderzoek bleek toen dat de brug onstabiel was en moest worden afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Enkel fietsers en voetgangers mogen ze nog gebruiken. In Wommelgem hoopten ze op een snelle oplossing, maar die laat dus op zich wachten. Als alles goed loopt, kunnen de werken voor een nieuwe brug beginnen in de zomer van 2022. De nieuwe brug wordt breder en hoger dan de huidige.