Luchthaven Antwerpen ontving vorig jaar 71,3% minder passagiers. In totaal reisden 88.036 passagiers via onze luchthaven. (306.330 in 2019). De luchthaven kijkt optimistisch naar het nieuwe jaar en is ervan overtuigd dat ze door de kleinschaligheid een extra veilige omgeving kan creëren voor haar passagiers.