Bromfietser overleden na aanrijding op Boomsesteenweg in Aartselaar

In Aartselaar is vanochtend een man om het leven gekomen bij een aanrijding op de Boomsesteenweg (N177).

De bromfietser reed op de N177 richting Antwerpen en kwam op het kruispunt met de Pierstraat in aanrijding met een personenwagen die uit die zijstraat kwam aangereden. Het slachtoffer kwam zwaar ten val en werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar is daar wat later bezweken aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige zal de precieze omstandigheden van het ongeval in kaart brengen.

(foto GvA)