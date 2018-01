Bromfietser raakt geklemd tussen auto en vrachtwagen

De bestuurder van een bromfiets is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeval, op de zijbaan van de A12 in Aartselaar, in de richting van Antwerpen. De man kwam tussen een vrachtwagen en een auto terecht. De man uit Niel was nog bij bewustzijn en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de auto werd met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. De Waalse trucker bleef ongedeerd. Er moest geen verkeersdeskundige ter plaatse komen, waardoor de takelwerken snel waren afgerond. Alle hinder is intussen geweken.