Bromfietsster zwaargewond bij ongeval

Gisteren gebeurde er in de namiddag een zwaar ongeval op het kruispunt van de Amerikalei met de Montignystraat.

Een jonge vrouw van 20 jaar reed er op haar bromfiets het kruispunt over in de richting van de Montignystraat. Tegelijk reed een wagen in noordelijke richting over de Amerikalei. De wagen reed de bromfietsster aan. Ze raakte zwaargewond en naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen leek eerst van het ongeval weg te rijden, maar stopte uiteindelijk toch in de Belegstraat terwijl hij achterna gezeten werd door een aantal getuigen van het ongeval.

Wie van de twee er in de fout ging, moet nog blijken. Door het ongeval was er veel hinder in de omgeving. In de kijkfile kwam het nog tot een kop-staartaanrijding waardoor er nog meer hinder ontstond.

(foto : Google Street View)