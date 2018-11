Bronzen Medaille voor Tripel888

De Tripel888 van Belgian Beer Experts bvba in Kontich heeft een Bronzen Medaille gehaald op de Brussels Beer Challenge in de categorie “Belgian style Tripel”. En het bier bestaat nog maar 7 maanden.

De Brussels Beer Challenge is de belangrijkste biercompetitie in België en één van de belangrijkste smaakwedstrijden in de wereld. Er namen dit jaar 1.552 bieren uit 48 landen aan deel.

François Huysmans, commercieel directeur van Belgian Beer Experts bvba: “Wat een verrassing. Hier drink ik er eentje op, met veel plezier! Het motiveert om keihard voort te werken met dit geweldig lekker bier”.

Patrick Van Gompel, persverantwoordelijke bij Belgian Beer Experts bvba: “Dit is écht een fantastische waardering van de smaak van de Tripel888 door een internationale jury op een heel belangrijke bierwedstrijd. We genieten nu van die kwaliteitserkenning en daarmee kunnen we het hart veroveren van nog veel fijnproevers”.

De Tripel888 is op 18 april 2018 op de oevers van de Schelde voorgesteld in aanwezigheid van de Antwerpse toppolitici en valt nu al in de prijzen. Het wordt gebrouwen door Brouwerij Anders in Halen (Limburg).

Belgian Beer Experts bvba heeft twee bieren op de markt. De nu bekroonde Tripel888 en de tripel François Grand Cru, gelanceerd in 2017.

888 Tripel Eight

Tripel 888 is een vlot drinkbare Belgische tripel van 8,8 % alcohol. De smaak is fruitig en licht kruidig. Kenners ontdekken banaan en heel subtiel, wat koriander. De citrussmaak versterkt de frisheid van het bier. Ingrediënten van het bier zijn Belgische gist, één hopsoort, gerstemout en tarwemout.