Brood en pizza bakken op Spoor Oost

Tijdens de zomermaanden kan je leren hoe je zelf pizza of brood moet bakken. Op zondag 30 juli en zondag 27 augustus vzw Ferment met een mobiele oven naar Spoor Oost.

Wil u ook zuurdesempizza leren maken? Of bent u geïnteresseerd in de basics van het bakken? Of gewoon graag eens een vuurtje maken? Met de mobiele houtoven bakt vzw Ferment pizza’s die u eerst zelf mag kneden, vormen en dan beleggen.