Broodfokker riskeert celstraf, fikse boete en levenslang verbod op houden van dieren

Het openbaar ministerie heeft zes maanden cel, 12.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren gevorderd voor broodfokker Gerd W. Hij verkocht duizenden pups, maar nam het niet te nauw met de verzorging en de huisvesting van de dieren.

De man liet verstek gaan op zijn proces. De feiten waren in maart 2016 aan het licht gekomen, na het faillissement van Just Dogs. De beklaagde baatte via die vennootschap de Antwerpse Puppykennel en de Kempenaars Kennel in Kasterlee uit. De meer dan vierhonderd honden die in de kennel in Kasterlee waren ondergebracht, waren verwaarloosd en ondervoed. Ze hadden vlooien, oormijt, oorontstekingen, huidgezwellen, ingegroeide nagels, darmparasieten, etc.

Gerd W. wilde de dieren voor een habbekrats verkopen aan zijn andere vennootschap, Dogs Unlimited, waarmee hij de kennel Milando Breeding in Temse uitbaatte, maar die vlieger ging niet op. De dieren werden er weggehaald en ondergebracht in verschillende asielen. Ook Dogs Unlimited werd begin 2017 failliet verklaard. Dierenrechtenorganisatie GAIA diende klacht in tegen Gerd W. en zijn vennootschappen wegens ernstige dierenverwaarlozing.

De man had ook op een bedrieglijke manier publiciteit gevoerd door zijn dieren onder het verzonnen logo 'International Quality Breeders' aan te prijzen. Consumenten dachten daardoor dat de puppy's van kleine kwekers kwamen, terwijl ze eigenlijk van zijn puppyfabriek in Kasterlee kwamen of uit Hongarije geïmporteerd werden. 'Gerd W. verhandelde jaarlijks 2.500 pups. Bij een verkoop op dergelijk grote schaal kan het niet anders dat de verzorging en de huisvesting van de dieren te wensen overlaat. De honden werden ook vaak ziek ingevoerd en niet gevaccineerd, gewoon om er meer geld op te kunnen verdienen', sprak de procureur. GAIA is tevreden dat het OM een strenge straf vorderde en hoopt dat de broodfokker veroordeeld wordt. Vonnis op 19 maart.