Chocolade, sushi of pizza aan de helft of zelfs een kwart van de oorspronkelijke prijs, velen laten het niet aan zich voorbijgaan, dat blijkt uit de positieve cijfers van Too Good To Go, de app die strijdt tegen voedselverspilling. Via het platform kunnen handelaren hun overschotten aan een prijsje aanbieden die particulieren dan kunnen ophalen en dat doen ze steeds vaker: in amper een half jaar tijd zijn al een miljoen meer maaltijden gered dan vorig jaar.