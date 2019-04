Een gewone infodag, dat is te saai, moeten ze bij de NMBS hebben gedacht. Want om nieuwe treinbestuurders te vinden, bouwde de vervoersmaatschappij een heuse escape room in een treinstel. De kandidaten moesten dan samenwerken om uit de wagen, en in de bestuurscabine te geraken. En zo ondertussen de job van treinbestuurder leren kennen.