Brug Turnhoutsebaan weer open voor verkeer

Dit weekend schakelt de aannemer over naar de voorlaatste fase van de werken. Van begin oktober tot eind november, wordt er gewerkt aan het wegdek en de riolering op de Noordersingel in de zuidelijke rijrichting en in de Statielei. Voor het verkeer van en naar Deurne zal de hinder sterk verminderen omdat de Turnhoutsebaan aan de brug over de ring na meer dan een half jaar opnieuw opengesteld wordt voor alle verkeer. Na dit weekend verloopt het verkeer stad- in en uitwaarts ook definitief via de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan.

Deurne opnieuw bereikbaar via Turnhoutsebaan

De voorlaatste fase van de werken aan de Turnhoutsepoort begint dit weekend. In fase 4 wordt er tot eind november gewerkt op de Noordersingel in de zuidelijk richting en in de Statielei. Dat zorgt ook meteen voor een aantal belangrijke wijzigingen in de verkeerssituatie. De Turnhoutsebaan in Deurne wordt na meer dan een half jaar opnieuw opengesteld wordt voor alle verkeer. Verkeer van en naar Deurne kan dan opnieuw over de brug van de ring rijden en hoeft niet langer om te rijden via het kruispunt Schijnpoort of via de Herentalsebaan.



Ook voor het openbaar vervoer is de grootste hinder dan voorbij: bussen kunnen terug over de beide zijden van de brug rijden en moeten niet langer afwisselend passeren. Tram 10 rijdt al sinds zaterdag 16 september terug langs de Turnhoutsebaan en gaat aan de nieuwe open tramhelling ondergronds om zo aan te sluiten op de Reuzenpijp.

Verkeerssituatie Noordersingel en Statielei

Verderop verloopt het verkeer stad- in en uitwaarts na dit weekend ook definitief via de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan. De Turnhoutsebaan (binnen de stadsmuur) is dan voortaan niet langer bereikbaar via de Statielei. Op de Noordersingel zijn er in beide richtingen telkens twee rijstroken beschikbaar met links- en rechtsafslagstroken. Tijdens de werken in fase 4 is er in de Statielei geen doorgaand verkeer mogelijk. De toegang van de Florastraat en de Karel Geertsstraat op de Statielei wordt afgesloten. Ook de Statielei aan de noordkant van het pleintje wordt afgesloten en wordt tijdelijk dubbelrichting.

Afwerking voetpaden Turnhoutsebaan

Op de Turnhoutsebaan binnen de stadsmuur zullen de voetpaden dit weekend nog niet volledig afgewerkt zijn. De huidige werfsituatie blijft daar nog een week behouden. Dit betekent dat het verkeer stadinwaarts nog tot en met vrijdag 6 oktober over de spookrichting op de Turnhoutsebaan kan rijden. Fietsers en voetgangers kunnen ook door aan deze zijde. Verkeer staduitwaarts rijdt tot dan via de Stenenbrug.



Vanaf zaterdag 7 oktober geldt op de Turnhoutsebaan de definitieve situatie en is de weg open voor alle verkeer. Dan rest er enkel nog de afwerking van de aansluiting van de Turnhoutsebaan met de Gijselstraat. De Gijselstraat blijft hiervoor nog afgesloten tot vrijdag 20 oktober 2017.

Foto: © AWV