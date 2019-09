In Wijnegem Shopping vind je vanaf vandaag de vijf eerste 'instarooms' in ons land. Dat zijn avontuurlijk en kleurrijk ingerichte kamers waarin je de meest originele Instagram-foto's kan maken zonder dat je er allerlei halsbrekende toeren voor hoeft uit te halen. “Jongeren met een sterke interesse voor mode vinden het leuk om selfies te maken op bijzondere plekken en die dan op sociale media te posten. In het buitenland zie je dat jongeren hiervoor ook steeds vaker in een ‘instaroom’ duiken. Omdat er in ons land nog geen te vinden zijn, besloten we om er zelf een vijftal te laten ontwerpen en in te richten. Vanaf zaterdag hebben jongeren nu dus hun eigen, aparte ruimtes in Wijnegem waar ze naar hartelust unieke en fantasierijke foto’s kunnen maken. In onze Green Garden, Pretty in Pastel, Colourful Living, Nature Catwalk en Infinity Room kunnen ze nog zeker een hele maand lang hun creativiteit botvieren", zegt Zsofi Horvath van Wijnegem Shopping.