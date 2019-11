Het Antwerps bedrijf Parkd heeft een app ontwikkeld die heel wat parkeerproblemen kan oplossen voor bedrijven. Bij het uitstappen begint de meter te lopen in de app en die stopt automatisch als je instapt en de motor start. Een klein apparaatje dat in de auto zit heeft contact met Parkd. Zo weet de app hoe lang je ergens staat en wat je parkeerkosten zijn. Voor bedrijven met meerdere auto’s in omloop en waar overal verschillende tarieven van toepassing zijn, is het een gemakkelijke tool. In vergelijking met andere apps kan je hier bijvoorbeeld niet vergeten om een sms terug te sturen om de parkeertijd te stoppen.