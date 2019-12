Brug Wijnegemsesteenweg in Wommelgem heel de kerstvakantie afgesloten

De brug over de E313 in Wommelgem is afgesloten. Dat gebeurde nadat werd vastgesteld dat er meerdere brokstukken van de brug op de snelweg vielen. Ook twee rijstroken op de E313 moesten daarom deze namiddag tijdelijk worden afgesloten om de brokstukken te verwijderen.

Dat zorgde voor grote verkeershinder in de rijrichting van Antwerpen. Er stond een file van voor de afrit Massenhoven tot in Ranst. De brug over de E313 blijft voorlopig onbruikbaar. Dat is vooral voor de industriezone aan de Nijverheidsstraat een probleem. De brug is een belangrijke verbindingsweg, zeker nu op de kruising met de Ternesselei een nieuwe rotonde wordt aangelegd. Een omleiding via de Uilenbaan is de enige route waar nu nog verkeer mogelijk blijft.

(foto : Google Street View)