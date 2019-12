De brug van de Wijnegemsesteenweg (over de E313) in Wommelgem is afgesloten. Dat gebeurde nadat werd vastgesteld dat er meerdere brokstukken van de brug op de snelweg vielen. Ook twee rijstroken op de E313 moesten daarom deze namiddag tijdelijk worden afgesloten. om de brokstukken te verwijderen.