Bruggen lijden onder hitte

Zwartrijders op het openbaar vervoer in Antwerpen maken meer kans om gecontroleerd te worden. Want dit jaar zijn er al haast evenveel controle-acties geweest dan in heel 2017. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts bekend maakte. Er werden de eerste vijf maanden van dit jaar in onze provincie 15.000 pv's uitgeschreven voor zwartrijden.