Nieuws Iconische bruidswinkel houdt ermee op: "Mensen vragen om niet te stoppen"

In Hemiksem verdwijnt een iconische winkel, Boetiek Maya stopt er binnenkort mee. Eigenares Maya begon haar boetiek in de Kerkstraat in 1976. De winkel werd een begrip voor wie een trouwjurk wilde kopen en was vooral bekend voor z'n modeshows. Maar Maya is inmiddels de 70 gepasseerd en houdt het voor bekeken.