Een standbeeld voor Toby Alderweireld... het was een ludiek initiatief van een man. Hij startte ermee de dag dat het standbeeld van Leopold II in Ekeren werd weggehaald. Dat standbeeld lag onder vuur. Het was al meermaals beklad en vandalen hebben het zelfs in brand gestoken. Omdat het beschadigd was, werd het weggehaald. De kans is bijzonder klein dat het nog terugkeert naar Ekeren. Waarom geen standbeeld van lokale held en Rode Duivel Toby Alderweireld, dacht Maarten Bastiensen. En hij startte een petitie. En die krijgt toch wel enige bijval. Op zondagmiddag 15 uur stond de teller al op 932 handtekeningen. Zelfs enkele Britten, wellicht supporters van zijn club Tottenham, ondertekenden de petitie al. Hoe Alderweireld er zelf over denkt, is niet geweten. De petitie vindt u op: https://www.change.org/p/het-gemeentebestuur-van-ekeren-zet-een-standbeeld-van-toby-alderweireld-op-de-plaats-van-leopold-ii-in-ekeren Foto Belga