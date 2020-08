Brussel haalt Antwerpen stilaan in qua aantal coronabesmettingen

In de provincie Antwerpen vindt een derde van alle besmettingen in ons land plaats. Maar de aantallen bij ons dalen wel. Integenstelling tot Brussel. De hoofdstad dreigt over twee weken hetzelfde niveau van infecties als onze provincie te bereiken. Gisteren zijn in Antwerpen 11 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 12 in Brussel. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. Het virus blijft dus gevaarlijk, zegt viroloog Steven Van Gucht.

In de stad met de districten testten tussen 2 en 8 augustus 943 Antwerpenaren positief op covid19. Dat is opnieuw meer dan de zeven dagen voordien. In de gemeenten blijven de cijfers grotendeels hetzelfde. Daar zijn geen grote verschillen. Wijnegem, Boom en Borsbeek, zitten in die volgorde nog altijd het hoogst boven de alarmdrempel. Daar stijgen ze met één of twee bijkomende besmettingen al snel bovenuit, omdat het kleine gemeenten zijn.

Nieuwe besmettingen

bron: Sciensano

Antwerpen 943 (+34)

Boom 24

Schoten 20 (-1)

Wijnegem 18 (+2)

Edegem 13 (+2)

Mortsel 13 (+1)

Borsbeek 12

Kapellen 12 (+1)

Zwijndrecht 11

Brecht 11

Hemiksem 11 (+1)

Ranst 11

Brasschaat 9

Boechout 8

Zoersel 7

Malle 7

Kontich 6 (+1)

Aartselaar 5

Wuustwezel 5

Stabroek 5

Zandhoven 4 (-1)

Hove 4

Niel 4

Rumst 4

Schilde 3 (-1)

Schelle 2

Wommelgem 2

Lint 2

Kalmthout 2

Essen 1 (-1)

