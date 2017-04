Brutale fietsdief op heterdaad betrapt

Op 1 september moet Mireille Gram voor de rechtbank verschijnen voor de moordpoging op haar twee dochters van veertien. Dat is vanochtend beslist. Gram probeerde de tweeling anderhalf jaar geleden te doden in haar villa in Schoten. Ze is de dochter van Kipling-millionair Tony Gram en kampte al een tijdje met psychiatrische problemen. Ze was vanochtend zelf aanwezig in de rechtbank.