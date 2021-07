Het vaccinatiecentrum De Rupelaar in Niel vindt u vanaf morgen niet langer aan het Wetenschapspark. Het centrum verhuist en opent de deuren in een leegstaande kleuterschool enkele kilometers verderop in het centrum van de Rupelgemeente. Die school is meteen ook de plek waar de jongeren gevaccineerd zullen worden. Want ook in de Rupelstreek worden nu volop uitnodigingen verstuurd om minderjarigen een prik te kunnen geven.