Bubbel wordt beperkt tot 5 personen, aantal aanwezigen op evenementen wordt gehalveerd

De Nationale Veiligheidsraad zit sinds vanmorgen negen uur samen om de coronamaatregelen te verstrengen. Er wordt onder meer besproken om de kleinere sociale bubbel van tien personen, zoals die sinds vandaag in Antwerpen geldt, ook in de rest van het land in te voeren. Daarnaast zal ons vermoedelijk gevraagd worden weer maximaal in te zetten op thuiswerken en alleen te gaan winkelen. Voor Antwerpen in het bijzonder heerst er bovendien politieke druk om nog strengere maatregelen te nemen.