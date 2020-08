Bubbel-shoppen heeft al meteen positief effect op verkoopcijfers

Kattenliefhebbers kunnen vanaf nu terecht bij Katsign, een winkel voor katten in de Lange Koepoortstraat. De zaakvoerster, Katty Plevoets, nam een sprong in het diepe en besloot in tijden van corona toch voor haar passie te kiezen. In haar winkel verkoopt ze speelgoed voor de katten en spullen voor de baasjes.