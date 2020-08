Gezondheid Bubbel van vijf blijft behouden

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Deze tweede golf is niet zo dramatisch als in het voorjaar, maar het virus blijft wel circuleren onder de bevolking. Daarom zijn er maar kleine versoepelingen, dat was vanmiddag de boodschap van premier Wilmès na de Nationale Veiligheidsraad. Een terugkeer naar de normale leven is nog niet mogelijk, hoe graag we dat ook zouden willen.