Bubbelregels per provincie op komst? "Te ingewikkeld"

Studenten die te lang in hun kot hebben gezeten, kunnen bij de start van het nieuwe academiejaar ook een sportieve uitdaging aangaan, of toch supporteren voor hun sportieve medestudenten want de 'container cup' is neergestreken in Antwerpen. Telenet, Woestijnvis en Vier bezoeken vijf studentensteden met de enige echte container van het populaire programma. 20 Antwerpse studenten zullen proberen een scherpe tijd neer te zetten in de zevenkamp van 'De Container Cup'. Volledig coronaveilig zijn hun prestaties te volgen via een livestream. Ook in andere steden zullen studenten het tegen elkaar opnemen. Tussen 5 en 9 oktober maakt Telenet de sterkste student bekend.