Nieuws Buitenkansje: Huwelijken voltrokken op toren van Red Star Line Museum

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het Red Star Line Museum vierde dit weekend de liefde. Tientallen koppels stapten opnieuw of voor het eerst in het huwelijksbootje op de toren van het gebouw. Daarmee sluit het Red Star Line Museum de expo Destination Sweetheart af, een expo over liefde en migratie. En dat kon niet anders dan gevierd worden met heel veel liefdesverklaringen.