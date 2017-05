Buitenlanders met vervuilende wagen in de stad ontsnappen nog steeds aan boete

Een speciale woonkamer die zo is ingericht dat alle zintuigen geprikkeld worden. Dat is de "vertel-living" van het woonzorgcentrum Sint Maria en die werd gemaakt door een team studenten van de AP Hogeschool. De bedoeling is om ouderen in het centrum te stimuleren om hun wensen en gevoelens te uiten, want dat blijkt in een woonzorgcentrum vaak niet zo eenvoudig.