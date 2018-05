Buitenlandse chauffeurs ontsnappen niet meer aan boetes LEZ

Buitenlandse chauffeurs zullen niet meer aan boetes kunnen ontsnappen als ze met een vervuilende wagen de Lage Emissiezone in Antwerpen inrijden.



Een goedgekeurd amendement van Europees parlements-lid Kathleen Van Brempt zorgt daarvoor. De uitwisseling van nummerplaat-gegevens was tot nu toe nog niet verplicht in de Europese Unie. En zo ontsnapten veel buitenlandse chauffeurs aan de boetes in de LEZ. In de Transportcommissie van het Europees parlement is nu een amendement gestemd dat het hele Europese systeem van de wegentol herziet. En daardoor zullen alle gegevens nu controleerbaar worden en de chauffeurs beboet.

(foto © Belga)