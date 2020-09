Buitenlandse Zaken vraagt buurlanden Antwerpse coronasituatie te herbekijken

Wie vanuit de provincie Antwerpen Nederland of Duitsland binnenkomt, moet daar nog steeds in quarantaine. Maar nu de coronacijfers in Antwerpen fors blijven dalen, komt daar mogelijk verandering in. De FOD Buitenlandse Zaken heeft haar ambassades alvast gevraagd om de Antwerpse zaak te bepleiten. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Sinds 29 juli geldt er in Nederland een onmiddellijke quarantaineplicht van tien dagen voor wie uit de provincie Antwerpen aankomt, zelfs al stopte je er slechts vijf minuten om te tanken op doorreis. Op 21 augustus riep ook Duitsland de provincie uit tot risicogebied. In Duitsland duurt een quarantaine nog vier dagen langer.

De maatregelen in de buurlanden kwamen er na de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in Antwerpen, die ook leidden tot draconische maatregelen zoals de avondklok, die nadien de nachtklok werd. Tussen 3 en 9 augustus kende onze provincie 1.422 vastgestelde besmettingen. Dat getal liep terug tot 549 gevallen tussen 24 en 30 augustus, waardoor de provincie nu geen 30 gevallen per 100.000 inwoners meer telt. Ter vergelijking: Brussel zit nu op 61 en Vlaams-Brabant, op plaats drie, telt 24 gevallen per 100.000 inwoners.

Het is niet meteen duidelijk welke drempelwaarden onze buurlanden precies hanteren om te bepalen voor welke regio’s een quarantaineplicht geldt, maar mogelijk wordt de situatie voor onze provincie op korte termijn wel versoepeld. De FOD Buitenlandse Zaken bepleit de Antwerpse zaak alvast in Nederland en Duitsland. "We kunnen bevestigen dat onze ambassades in Den Haag en in Duitsland contact zullen maken met de lokale overheden om de betere situatie van Antwerpen onder het licht te brengen”, bevestigt Maria Cherchari, woordvoerder bij Buitenlandse Zaken.

Of er vanuit Nederland evenwel snel groen licht komt, valt nog af te wachten. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert bekijkt de situatie wekelijks: “Maandag kende Antwerpen voor de afgelopen veertien dagen 138 gevallen per 100.000 inwoners. Voor Brussel is dat nu 148. Om van code oranje naar code geel te gaan moet je naar 20 gevallen per 100.000 inwoners. België is veilig, maar voor Brussel en Antwerpen is het nog hoog.”

(Bron: Gazet van Antwerpen)