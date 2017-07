Op de Cockerillkaai op het antwerpse Zuid staat sinds enkele dagen een krakkemikkig hutje, waarin een 47-jarige Bulgaarse vrouw woont.

Enkele betonblokken en een wit laken... om meer dan dat gaat het niet. De vrouw, die er vandaag niet was, heeft persoonlijke problemen en is van plan in deze toch wel schrijnende omstandigheden een tijdje te blijven wonen. Het Antwerpse CAW wil proberen haar te helpen.