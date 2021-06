Bumperklevende snelheidsduivel aan de kant gezet

Maandagavond heeft de Antwerpse politie een voertuig in beslag genomen na asociaal en risicovol rijgedrag waarbij de veiligheid van andere weggebruikers in het gevaar werd gebracht. Het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio Centrum kreeg de auto in de gaten aan de Desguinlei in Antwerpen.

De bestuurder loodste zijn sportieve wagen te vlot door het verkeer. De politie volgde de wagen discreet en ze konden de ene na de andere verkeersovertreding vaststellen. Zo slingerde de bestuurder over de weg terwijl hij ging bumperkleven bij voorliggers. Toen de bestuurder met een hallucinante snelheid door de zone 30 reed, waar ook verschillende zwakke weggebruikers aan het verkeer deelnamen en zich soms in veiligheid moesten brengen, greep de politie meteen in.

Het voertuig werd veilig aan de kant gezet. De bestuurder reageerde geagiteerd en minimaliseerde zijn roekeloos rijgedrag. In de wagen zaten ook nog twee passagiers. De politie stelde de nodige processen-verbaal op.

Door de combinatie van de diverse inbreuken, het gevaarlijk rijgedrag en de houding van de beginnende bestuurder is het voertuig in het belang van de veiligheid van andere weggebruikers en de openbare rust bestuurlijk in beslag genomen.