Bunker Stadspark opnieuw open voor publiek

Komende maandag is de gele bunker in het Stadspark opnieuw open voor het publiek, op de herdenkingsdatum van de V-bom op Cinema Rex 75 jaar geleden.

Op 16 december is het 75 jaar geleden dat een V2-bom Cinema Rex op de De Keyserlei compleet verwoestte, waarbij 567 doden vielen. Er vielen die dag nog andere V-bommen op de stad. In totaal eisten de vliegende bommen in die maanden duizenden doden en gewonden in Antwerpen, en werden tienduizenden panden vernield of zwaar beschadigd.

De tijdelijk geel geverfde WOII-bunker in het Stadspark is voor de gelegenheid opnieuw open voor het publiek. Van 10 tot 17 uur is iedereen welkom in het gebouw, dat zich naast het Grand Café Capital bevindt. Er wordt een video getoond met vier verhalen van slachtoffers uit de verschillende slachtoffergroepen. Net als een artistieke projectie van het stadsgedicht dat speciaal voor de gelegenheid gemaakt werd door stadsdichter Maud Vanhauwaert.

V-bommenwandeling

Wie meer wil weten over de V-bommenterreur die na de Bevrijding Antwerpen nog maandenlang teisterde, vindt info op www.antwerpenherdenkt.be.

Geïnteresseerden kunnen ook de digitale V-bommenwandeling volgen langs negen locaties waar de bommen insloegen in de binnenstad, waaronder Cinema Rex. De route volgt vanaf het Centraal Station een lus van ongeveer twee uur tot Antwerpen-Zuid en terug. Onderweg zijn er getuigenissen te zien en te horen over wat de vliegende bommen aanrichtten in de stad. De digitale route staat in de Antwerp Museum App, die te downloaden is via Google Play Store (Android) of App Store (iOS). In die app is bij ‘Tours’ de wandeling ‘V-bommen’ terug te vinden. Meer info is ook te vinden op www.antwerpenherdenkt.be/wandelingen.

Al deze activiteiten kaderen in de herdenking van 75 jaar Bevrijding door de stad Antwerpen.

Een reportage (8/9/2019) over de fluobunkers in het Stadspark kan u hier bekijken.

(Bron: Stad Antwerpen)