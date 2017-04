Burcht krijgt urnenveld voor overleden huisdieren

Deze week keurde het college van burgemeester en schepenen het uitvoeringsplan voor de inrichting van een dierenzone in deelgemeente Burcht goed. De zone omvat een hondenloopzone en een urnenveld voor overleden huisdieren.

De gemeente Zwijndrecht zal in het komende jaar langsheen het Dulpoezenpad, het fietspad tussen Kampstraat en Boskouter, in Burcht een toonaangevende dierenzone ontwikkelen. Het ontwerp van de dierenzone werd deze week goedgekeurd door het schepencollege.

De zone bestaat enerzijds uit een hondenloopweide en anderzijds uit een dierenrustplaats. Beide functies worden geïntegreerd in een contextueel landschapsontwerp dat bestaat uit een golvend grasland en een bomenraster met elzen. Het ontwerp werd ontwikkeld door het ontwerpbureau OMGEVING in nauwe samenwerking met de gemeente en verschillende hondengedragsdeskundigen. De buizen, boomstammen en de waterpartij, die werden geïntegreerd in het glooiende landschap vormen spelprikkels voor de honden.

De dierenrustplaats is een primeur in Vlaanderen en is opgevat als een serene plek met een urnenveld en een strooiweide. Voorts is er ook ruimte voorzien voor biodegradeerbare urnen. De nieuwe dierenzone moet uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplek voor de dierenliefhebbers uit Zwijndrecht. De gemeente zal dit jaar een aannemer aanstellen om de werkzaamheden uit te voeren en de werkzaamheden worden afgerond in 2018.