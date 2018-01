Burcht wil aanlegsteiger waterbus

De gemeente Zwijndrecht wil dat de waterbus ok een stopplaats krijgt in de gemeente, meer bepaald in deelgemeente Burcht.



Zwijndrecht heeft daarom 600.000 euro vrijgemaakt. Geld om een nieuwe aanlegsteiger te bouwen aan het Kaaiplein in Burcht. Om de Waterbus ook echt naar Zwijndrecht te krijgen, lopen nog onderhandelingen met het Havenbedrijf en met de eigenaar van de Waterbus. Maar die onderhandelingen zouden al ver gevorderd zijn.

(foto : Stad Antwerpen)