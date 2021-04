Wanneer beluisterde u nog eens een cassette op een walkman? De kans is groot dat de laatste keer ergens halverwege de jaren '90 was. En toch brengt Theater Zuidpool nu een voorstelling uit op cassette. Een theatermonoloog is het, gebracht door Sofie Decleir. Je koopt een ticket, en je krijgt een walkman en de cassettes thuis bezorgd. Klaar voor een nostalgische theatertrip.