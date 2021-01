Vier veldwachters zullen binnenkort een oogje in het zeil gaan houden in de oude kleiputten tussen Boom, Rumst en Terhagen. In het natuurgebied daar wordt de laatste maanden nogal wat vandalisme vastgesteld en daar wil de gemeente Rumst, samen met de andere eigenaars van het gebied iets aan doen. De veldwachters zullen er in de zomer ook over moeten waken dat er niet gezwommen wordt in de kleiputten.